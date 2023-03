Menschen werden wegen eines Defekts in einem Kettenkarussell auf einer Kirmes in Halle (Westfalen) von der Feuerwehr mit Leiterwagen gerettet. Foto: dpa/Westfalennews/Christian Müller up-down up-down Feuerwehreinsatz in NRW Alptraum im Kirmes-Karussell: Gäste sitzen in 30 Metern Höhe fest Von Ina Wemhöner | 12.03.2023, 10:51 Uhr

Kirmesbesucher in Halle/Westfalen mussten am Samstagnachmittag in einem Kettenkarussell in 30 Metern Höhe ausharren – und das mehr als eine Stunde lang.