In Sachsen Amokalarm ausgelöst: Größerer Polizeieinsatz an Schule in Bischofswerda Von Alexander Barklage | 23.08.2023, 11:12 Uhr Polizeieinsatz in Bischofswerda. Foto: imago-images/Willi Schewski

An einer Schule in Bischofswerda gibt es derzeit einen größeren Polizeieinsatz. Es sei ein Amokalarm ausgelöst worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch. Nun werde geprüft, ob eine ernsthafte Bedrohungslage besteht.