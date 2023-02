Nach einem ausgelösten Amokalarm in einem Berliner Jobcenter stehen Einsatzfahrzeuge hinter der Absperrung an der Landsberger Allee. Foto: dpa/Annette Riedl up-down up-down Gebäude abgesucht Amokalarm in Jobcenter in Berlin: Polizei findet nichts Auffälliges Von dpa | 16.02.2023, 16:36 Uhr | Update vor 7 Min.

Nach einem ausgelösten Amokalarm in einem Jobcenter in Berlin-Friedrichshain konnte die Polizei nichts Auffälliges in dem Gebäude finden. Bisher ist unklar, wie der Alarm ausgelöst wurde.