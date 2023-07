Amokläufer Foto: Olafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix Foto via AP/dpa up-down up-down Prozesse Amokläufer von Kopenhagen: Berufung gegen Gerichtsurteil Von dpa | 19.07.2023, 12:07 Uhr

Bei seinem Amoklauf in einer großen Shopping-Mall in Kopenhagen tötet er drei Menschen. Der Däne gesteht seine Tat - und wird verurteilt. Doch die vorgesehene Unterbringung will er nicht akzeptieren.