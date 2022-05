Nach dem Massaker an einer Grundschule in Texas herrscht Trauer und Entsetzen, aber auch Wut. FOTO: dpa/AP/Jae C. Hong 21 Menschen starben Amoklauf an US-Schule: Eltern erheben schwere Vorwürfe gegen Polizei Von dpa | 27.05.2022, 07:11 Uhr

21 Menschen hat ein Schütze in einem Klassenraum in einer Schule im US-amerikanischen Uvalde getötet. Nun stellt sich heraus, dass es eine Stunde dauerte, bis die Polizei eingriff. Ein grausiges Detail: Die meisten Schüsse fielen am Anfang – danach versuchte die Polizei, mit dem Täter zu verhandeln.