2,70 Meter hohes Kunstwerk Reiterstatue von Merkel: Skulptur nach zwei Jahren zusammengebrochen Von dpa | 14.09.2023, 17:06 Uhr Das Reiterstandbild von Angela Merkel ist zwei Jahre nach seiner Enthüllung zusammengebrochen. Foto: dpa/Wilhelm Koch up-down up-down

In der Nacht auf Donnerstag ist eine Skulptur von Angela Merkel in sich zusammengebrochen. Laut dem Künstler war das Werk aus Beton wohl nicht stabil genug. Das 2,70 Meter hohe Reiterstandbild war im Oktober 2021 in Etsdorf in der Oberpfalz enthüllt worden.