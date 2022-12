Podcast mit Angela Merkel Foto: SWR/dpa up-down up-down Podcast Angela Merkel und die Morde im „Ring“ Von dpa | 18.12.2022, 16:14 Uhr

Seit Angela Merkel nicht mehr Bundeskanzlerin ist, hat sie mehr Zeit für ihre Hobbys. Eines davon ist die Oper. In einem Krimi-Podcast spricht sie über die Morde in Wagners „Ring“ und Nickerchen in der „Walküre“.