Unter dem Namen „Hercules Beatz 702“ lädt Norman Kochanowski, der früher als „Angry German Kid“ bekannt wurde, heute noch Videos hoch. Foto: Youtube/Hercules Beatz 702 (Screenshot) up-down up-down Folgenschweres virales Video Vom Internet-Hit zur Amoklauf-Ankündigung: Die Geschichte des „Angry German Kid“ Von Patrick Kern | 03.02.2023, 21:46 Uhr

Mit seinem Ausraster-Video wird ein Deutscher zum weltweiten Phänomen. Doch der Clip wird auch zum Symbol von Videospielesucht – und mit Amokläufen in Verbindung gebracht. Die Folgen belasten ihn so schwer, dass er am Ende tatsächlich über eine Amoklauf-Ankündigung auszubrechen versucht.