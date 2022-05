ARCHIV - Die Violinistin Anne-Sophie Mutter (M) probt gemeinsam mit den New York Philharmonics. Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild FOTO: Jens Büttner Konzert Anne-Sophie Mutter mit US-Orchester auf Usedom Von dpa | 21.05.2022, 03:19 Uhr

An einem symbolträchtigen Ort wird die Violinistin Anne-Sophie Mutter am Samstag (20.00 Uhr) gemeinsam mit dem New York Philharmonic Orchestra auftreten. Für das Konzert werden die Besucherinnen und Besucher in der ehemaligen NS-Raketenstation Peenemünde empfangen, wie der Veranstalter mitteilte. Ausgerechnet hier soll Mutter das von ihrem früheren Ehemann André Previn für sie komponierte Violinkonzert „Anne-Sophie“ spielen. Previn floh 1938 vor den Nazis.