Oktoberfest Foto: Tobias Hase/dpa up-down up-down Wiesn Anstich - oder Ozapft? Ein Wegweiser fürs Oktoberfest Von dpa | 15.09.2022, 14:35 Uhr

Wieso heißt es Ozapft is - und wie kommt man, ganz praktisch, aufs Oktoberfestgelände? Was ist ein Noagerl? Was ist gemeint, wenn jemand anbandeln will? Alles Wissenswerte zum Oktoberfest.