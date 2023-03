Nichts, was uns passiert Foto: Thomas Kost/WDR/Gaumont/dpa up-down up-down TV-Quoten ARD-Gesellschaftsdrama Flop, „Aktenzeichen XY“ top Von dpa | 02.03.2023, 12:36 Uhr

Es geht um Vorwürfe der Vergewaltigung: Die ARD bringt zu dem Thema ein ambitioniertes Gesellschaftsdrama zur Prime Time an den Start. Doch bei den Zuschauern kommt das offenbar nicht ganz so an.