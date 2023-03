Der Facharzt aus Niedersachsen ist nicht mehr tätig, seitdem die Vorwürfe gegen ihn bekannt geworden sind. Symbolfoto: Soeren Stache/dpa up-down up-down Frauen heimlich fotografiert Arzt aus Norddeutschland soll Patientinnen in Intimbereich gegriffen haben Von Björn Dieckmann | 27.03.2023, 17:52 Uhr

Ein Facharzt aus Niedersachsen, der in seiner Praxis heimlich Bildaufnahmen von Patientinnen gemacht haben soll, hat dabei offenbar auch Frauen in den Intimbereich gegriffen. Das Ermittlungsverfahren gegen den Mann dauert an.