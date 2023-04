Fünf Tage nach der blutigen Attacke in einem Duisburger Fitnessstudio ist in der Nacht zum Sonntag ein 26-jähriger Tatverdächtiger festgenommen worden. Foto: dpa/Christoph Reichwein up-down up-down Zugriff in seiner Wohnung Attacke im Fitnessstudio: Polizei fasst Tatverdächtigen – mögliche Tatwaffen gefunden Von dpa | 23.04.2023, 10:56 Uhr | Update vor 42 Min.

Bei einer Attacke in einem Fitnessstudio in der Duisburger Altstadt sind am Dienstagabend vier Menschen schwer verletzt worden. Nun hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen – und sucht weiter nach einem Motiv.