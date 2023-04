Die Polizei rückte zum Einsatz in der Duisburger Innenstadt an. Symbolfoto: dpa/Sebastian Kahnert up-down up-down Mutmaßliche Täter auf der Flucht Attacke mit mehreren Verletzten in Duisburger Fitnessstudio Von dpa | 18.04.2023, 19:46 Uhr | Update vor 16 Min.

Bei einer Attacke in einem Fitnessstudio in der Duisburger Altstadt sind am Dienstagabend nach Polizeiangaben mehrere Menschen verletzt worden. Die Polizei sei mit starken Kräften vor Ort, sagte ein Sprecher.