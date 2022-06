Audi FOTO: dpa Mann fühlt sich diskriminiert Audianer_in: Gericht verhandelt über Gender-Leitfaden des Autobauers Von dpa | 13.06.2022, 21:08 Uhr

Audi will seine Belegschaft genderneutral ansprechen. Einem Kollegen gefällt das nicht. Weil er nicht zu den Audianer_innen gezählt werden will, klagt er jetzt vor Gericht. Am Dienstag wird verhandelt.