Krawalle in der Oxford Street Auf Tiktok zu Plünderungen verabredet: Chaos in Londoner Einkaufsmeile und | 11.08.2023, 12:48 Uhr Von Patrick Kern dpa | 11.08.2023, 12:48 Uhr Polizisten halten einen jungen Mann fest, nachdem in den sozialen Medien zu Plünderungen auf ein Sportgeschäft in der Oxford Street aufgerufen wurde. Foto: imago images/ZUMA Wire up-down up-down

In London ist es am Mittwoch nach einem Tiktok-Aufruf zu Plünderungen eines Sportgeschäfts zur Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen und der Polizei gekommen. Es gab Festnahmen. Einen ähnlichen Fall gab es vor ein paar Monaten auch in Hamburg.