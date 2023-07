Aufbau Oktoberfest 2023 Foto: Sven Hoppe/dpa up-down up-down Brauchtum Aufbau für das Oktoberfest beginnt Von dpa | 10.07.2023, 06:03 Uhr

O’zapft is - noch lange nicht. Doch bereits jetzt starten die Vorbereitungen für das weltweit bekannte Volksfest in München. Schon das ist eine Tradition in sich.