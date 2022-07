Feuerwehrleute machen zwischen den Trümmern eine Messung an einem Gastank. Foto: Markus Klümper/Sauerlandreporter/dpa FOTO: Markus Klümper up-down up-down Notfälle Aufräumarbeiten und Ermittlungen nach Hauseinsturz in NRW Von dpa | 10.07.2022, 03:42 Uhr

Nach dem Hauseinsturz in Folge einer Gasexplosion gehen die Aufräumarbeiten und Ermittlungen an der Unglücksstelle weiter. Noch ist nicht klar, was genau die Explosion in Hemer auslöste.