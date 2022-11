Erst ein größeres Aufgebot der Polizei konnte die Lage in der Oldenburger Innenstadt beruhigen. Foto: NWM-TV up-down up-down Falsche Disko in Oldenburg Ausschreitungen in Oldenburg: Polizisten von 70 Menschen angegriffen Von Markus Pöhlking | 06.11.2022, 14:38 Uhr

In der Oldenburger Innenstadt ist es in der Nacht zum Sonntag zu Ausschreitungen gekommen. Die Polizei unterband den Auftritt eines Rappers in einer „vermeintlichen Disko“ – und wurde von einer Gruppe von 70 Menschen angegriffen.