ARCHIV - Vom Aussterben bedrohte Goldene Löwenäffchen halten sich an Bäumen in der Waldregion Silva Jardim. Aus Angst vor Affenpocken haben die Angriffe auf Affen in Brasilien zugenommen. Foto: Silvia Izquierdo/AP/dpa

FOTO: SILVIA IZQUIERDO up-down up-down