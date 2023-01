Regensburg Foto: Armin Weigel/dpa up-down up-down Kriminalität Aus Regensburg geflüchteter Mörder in Frankreich gefasst Von dpa | 10.01.2023, 03:54 Uhr

Ein verurteilter Mörder flieht spektakulär aus dem Amtsgericht Regensburg. Polizisten nehmen ihn einige Tage später in Frankreich fest. Was ist geschehen? Antworten will die Polizei nun geben.