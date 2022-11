Überschwemmungen in Australien Foto: Murray Mccloskey/AAP/dpa up-down up-down Unwetter Australien vor „größtem Hochwassereinsatz der Geschichte“ Von dpa | 15.11.2022, 10:05 Uhr

Land unter in Down Under - kein Ende des Starkregens in Sicht: An der australischen Ostküste bereiten sich die Rettungskräfte auf einen bislang nicht dagewesenen Einsatz vor.