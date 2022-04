Ein Rettungswagen im Einsatz. (Symbolfoto) FOTO: Julian Stratenschulte/dpa. Nach Polizeiangaben Auto fährt in Menschengruppe: Fünf Verletzte in Leverkusen Von dpa | 23.04.2022, 16:56 Uhr

Ein Autofahrer ist am Samstag in Leverkusen in eine Menschengruppe gefahren. Wie ein Polizeisprecher in Köln am Nachmittag weiter sagte, gebe es nach derzeitigem Stand fünf Verletzte.