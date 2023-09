Der Vorstand der US-Autorengewerkschaft WGA (Writers Guild of America) hat einer vorläufigen Einigung zwischen der Gewerkschaft und den großen Studios und Streaming-Anbietern in den USA zugestimmt. Der seit fast fünf Monaten laufende Autoren-Streik werde um Mitternacht (Westküstenzeit/0900 MESZ am Mittwoch) beendet, teilte die WGA am mit.



Die Vorstandsmitglieder sprachen sich am Dienstag einstimmig für die Annahme der Vereinbarung aus. Nun müssen noch die über 11.000 Mitglieder abschließend über den neuen Arbeitsvertrag abstimmen. Dies soll von 2. bis 9. Oktober stattfinden.



Die Schreiber waren Anfang Mai in den Ausstand getreten. Sie forderten unter anderem Gehaltserhöhungen, bessere Arbeitsbedingungen und eine Regelung des Einsatzes von künstlicher Intelligenz (KI).