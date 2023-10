Auto bricht durch Leitplanke Tragischer Unfall auf A61: Drei Kinder schwer verletzt, Eltern tot Von dpa | 20.10.2023, 11:30 Uhr Auf der A61 kam es bei Speyer am Freitagmorgen zu einem verheerenden Autounfall. Symbolfoto: IMAGO IMAGES/Fotostand up-down up-down

Ein Auto bricht am Freitag auf der A61 in Baden-Württemberg durch die Leitplanke. An Bord: Vater, Mutter und drei Kinder. Die Eltern werden noch vor Ort für tot erklärt.