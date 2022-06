ARCHIV - Die Schauspieler Anouschka Renzi (l-r), Mathias Schlung, Robert Nickisch, Catherine Sophie Dumont, Richy Müller und Festspielintendant Joern Hinkel bei den Proben. Foto: Swen Pförtner/dpa FOTO: Swen Pförtner up-down up-down Premiere Bad Hersfelder Festspiele - „Notre Dame“ in der Stiftsruine Von dpa | 30.06.2022, 18:27 Uhr

Festakt, roter Teppich und ein voller Zuschauerraum - nach zwei Pandemie-Jahren starten die Festspiele in Bad Hersfeld wieder in gewohntem Umfang. Mit im Ensemble in diesem Jahr: „Tatort“-Star Richy Müller und Anouschka Renzi.