ARCHIV - Ein Mitarbeiter der Porzellanmanufaktur Fürstenberg hält eine Tasse in der Hand. Foto: picture alliance/Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild FOTO: Julian Stratenschulte Bund der Steuerzahler BdSt: Landesbeteiligung an Porzellanmanufaktur überprüfen Von dpa | 14.05.2022, 09:54 Uhr

Der Bund der Steuerzahler (BdSt) Niedersachsen und Bremen fordert eine dauerhafte Überprüfung der Beteiligung des Landes Niedersachsen an der Porzellanmanufaktur Fürstenberg. „Allein aus Gründen der „Liebhaberei“ sollte eine so hohe finanzielle Belastung jedenfalls nicht dauerhaft eingegangen werden“, sagte der BdSt-Haushaltsreferent Jan Vermöhlen. Niedersachsen ist über eine Investitionsgesellschaft mit 98 Prozent an dem Traditionsunternehmen aus dem Landkreis Holzminden beteiligt, das in diesem Jahr sein 275-jähriges Jubiläum feiert.