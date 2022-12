Wegen einer Bedrohungslage sind die Weihnachtsmärkte in Düsseldorf für mehrere Stunden geräumt und geschlossen worden. Foto: dpa/Erich Reimann up-down up-down „Sicherheit muss Vorrang haben“ Nach „Drohung von außen“: Polizei gibt Weihnachtmärkte in Düsseldorf wieder frei Von dpa | 05.12.2022, 17:04 Uhr | Update vor 42 Min.

Wegen einer möglichen Bedrohungslage sind die Weihnachtsmärkte in der Düsseldorfer Innenstadt am Montagnachmittag geräumt und geschlossen worden. Am Abend gab die Polizei Entwarnug. Mittlerweile ist bekannt, was die „abstrakte Drohung von außen“ war.