Belinda Carlisle Foto: Robin Burns/ZUMA Press Wire/dpa up-down up-down Sängerin Belinda Carlisle über ihr Comeback am Capitol Von dpa | 05.07.2023, 09:59 Uhr

Als Frontfrau der Go-Go's und mit Solohits wie „Heaven Is A Place On Earth“ und „Circle In The Sand“ war Belinda Carlisle weltweit bekannt. Jetzt ist sie mit einem neuen Album zurück und tritt an einem besonderen Ort auf.