Monsun in Indien Foto: Altaf Qadri/AP/dpa up-down up-down Wetter Bereits Hunderte Tote während der Monsunzeit in Indien Von dpa | 27.07.2023, 16:27 Uhr

Die Wassermassen lassen Häuser zusammenbrechen und schwemmen giftige Schlangen an. Mit 884 Menschen ist die Zahl der Todesopfer in der Monsunzeit in Indien allerdings etwas geringer als im letzten Jahr.