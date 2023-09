Streit um Grenzregion Aserbaidschan beginnt Militäreinsatz zur Rückholung von Berg-Karabach Von afp | 19.09.2023, 12:30 Uhr Ein Soldat steht in Tarnkleidung auf einem Militärposten an der Frontlinie im Latschin-Korridor. Archivfoto: dpa/Le Pictorium Agency via ZUMA/Gilles Bader up-down up-down

Aserbaidschan hat nach eigenen Angaben am Dienstag mit „Anti-Terroreinsätzen“ in der Region Berg-Karabach begonnen. Die Einsätze richteten sich gegen armenische Kräfte, teilte das Verteidigungsministerium in Baku mit.