Opfer aus Nordrhein-Westfalen 42-jähriger Bergsteiger stürzt am Watzmann 150 Meter tief und stirbt Von dpa | 22.09.2023, 05:39 Uhr | Update vor 33 Min. Blick auf Berchtesgaden und den Watzmann im Hintergrund. Foto: dpa/Lino MIrgeler

Am Watzmann in den Berchtesgadener Alpen ist ein 42 Jahre alter Bergsteiger ums Leben gekommen. Der Mann aus Nordrhein-Westfalen stürzte am Donnerstag oberhalb der sogenannten Wasserfallplatten an der Ostwand des Berges über 150 Meter in die Tiefe, wie die Polizei mitteilte.