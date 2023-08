In den Gegenverkehr gefahren Mann liefert sich gefährliche Verfolgungsjagd durch Berlin: Zwei Polizisten verletzt Von dpa | 19.08.2023, 18:14 Uhr Die polizeilichen Zeichen zum Anhalten hat ein 29-jähriger Autofahrer ignoriert und ist rasend geflüchtet. Foto: imago images/Fotostand up-down up-down

Ein 29-Jähriger ist am Freitag in Berlin vor einer Polizeikontrolle geflüchtet und hat sich daraufhin mit den Beamten eine gefährliche Verfolgungsjagd durch den Stadtverkehr geliefert. Am Ende stellt sich heraus: Er hatte keinen Führerschein.