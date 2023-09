780.000 Tonnen Abfall pro Jahr In Berlin stapelt sich der Müll, doch fast keiner tut etwas dagegen Von Susanne Gaschke | 23.09.2023, 08:00 Uhr Nach der Party: Müll und Flaschen liegen im Berliner Tiergarten herum. Ein Bild, das man in der Hauptstadt oft sieht. Foto: dpa/Christoph Soeder up-down up-down

Ist Müll ein Ausdruck des Großstadtgefühls? In manchem Berliner Bezirk sieht man dies so. Wer Müll konsequent beseitigen will, gilt schnell als Spießer – oder sogar als rechts. Aber es formiert sich Widerstand.