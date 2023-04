Pang Pha Foto: Lena Kaufmann/dpa up-down up-down Tiere Berliner Elefantenkuh kann Banane mit dem Rüssel schälen Von dpa | 11.04.2023, 14:06 Uhr

Menschen essen Bananen am liebsten ohne Schale, Elefanten mit. Eine Elefantendame im Zoo Berlin aber beherrscht eine spezielle Schältechnik. Die wendet sie nur in ganz bestimmten Fällen an.