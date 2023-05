Das Vermächtnis Foto: SANDRA THEN/Residenztheater/dpa up-down up-down „Das Vermächtnis“ Berliner Theatertreffen - Sieben-Stunden-Marathon als Start Von dpa | 12.05.2023, 17:13 Uhr

Mit einem Sittenbild über Schwule in New York beginnt in Berlin das Theatertreffen. Das Stück kommt vom Bayerischen Staatsschauspiel und dauert - Achtung! - sieben Stunden inklusive Pausen.