Unfälle Bikertreffen mit drei Toten Von dpa | 18.09.2022, 11:04 Uhr

Sie hatten sich per Internet zu einem Bikertreffen auf einem Ex-Militärgelände verabredet. Am Ende gab es drei Tote bei Wittstock in Brandenburg. Die Polizei hat erste Erkenntnisse zur Unfallursache.