Winterwetter in Norddeutschland Foto: Jens Büttner/dpa Wetter Bis zu zehn Zentimeter Neuschnee erwartet Von dpa | 10.12.2022, 05:03 Uhr

Zum Wochenende wird in vielen Regionen Deutschlands Neuschnee erwartet: Heute soll es vor allem im Süden und Osten schneien, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am frühen Morgen in Offenbach mitteilte.