Der Masuren-Krimi: Marzanna, Göttin des Todes
TV-Tipp Böse Träume: Der neue Masuren-Krimi
Von dpa | 16.03.2023, 00:18 Uhr

Eine Frau treibt tot in einem See, ein junges Mädchen hat ihren Tod vorhergesehen. Ein komplexer Fall erwartet das Ermittler-Trio in dem ARD-Krimi „Marzanna, Göttin des Todes“.