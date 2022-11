«Bones and all» Foto: Yannis Drakoulidis/Metro Goldwyn Mayer Pictures/dpa up-down up-down Horror-Drama „Bones and All“ mit Timothée Chalamet Von dpa | 22.11.2022, 12:31 Uhr

Nach „Call Me by Your Name“ hat der Regisseur Luca Guadagnino in „Bones and All“ wieder mit Timothée Chalamet zusammengearbeitet. Herausgekommen ist ein zartes Horror-Drama voller Blut und Tod und Poesie.