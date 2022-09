Kurs Hamburg: Boris Herrmann segelt sein neues Boot von Lorient gen Norden. Im Hamburger Traditionsschiffhafen findet Dienstag die Taufe statt. Foto: Team Malizia/Yann Riou up-down up-down Malizia Ocean Festival Mega-Event in Hamburg: Boris Herrmann tauft sein Boot in der Hafencity Von Karolina Meyer-Schilf | 02.09.2022, 11:34 Uhr

Gebaut und erstmalig zu Wasser gelassen wurde es in der Bretagne, getauft aber wird Boris Herrmanns neues Boot „Malizia – Seaexplorer“ in Hamburg. In der Hafencity findet am 6. und 7. September ein Segel-Event der Extraklasse statt. Konzerte, Diskussionen, Foodtrucks – hier ist das Programm.