Wolfgang Bosbach (CDU) und seine Tochter Caroline Bosbach (CDU) CDU-Urgestein Bosbach schlug seiner Tochter eine Wohngemeinschaft vor Von dpa | 06.06.2022, 09:08 Uhr

CDU-Urgestein Wolfgang Bosbach ist mit der Idee zu einer Wohngemeinschaft bei seiner Tochter Caroline (32) nicht gerade auf offene Ohren gestoßen. Das erzählte der einstige Bundestagsabgeordnete der Deutschen Presse-Agentur in Bergisch Gladbach. Die Idee habe er in seiner Zeit in Berlin gehabt. Seine Tochter zog damals zum Studieren in die Hauptstadt.