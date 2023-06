Pitt Foto: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa up-down up-down Neuer Film Brad Pitt holt „The Crown“-Star für Rennfahrerfilm an Bord Von dpa | 03.06.2023, 02:33 Uhr

Tobias Menzies überzeugt bereits als Prinz Philip in der Netflix-Serie „The Crown“. Aber kann er auch „Top Gun“-Action am Steuer? Bald muss er sich an der Seite von Hollywood-Star Brad Pitt beweisen.