Brad Pitt auf einer Terrasse der Akademie der Künste am Brandenburger Tor. Foto: Christoph Soeder/dpa FOTO: Christoph Soeder Hollywood Brad Pitt stellt „Bullet Train" in Berlin vor Von dpa | 19.07.2022, 15:45 Uhr

Hollywoodstar Brad Pitt (58) rätselt noch, wie er zu einer großen Frage steht. In Berlin stellte er am Dienstag seinen neuen Film „Bullet Train“ vor - darin spielt er einen Auftragskiller, der bisher vom Pech verfolgt war. Im Film spreche er viel über Pech, Glück, Schicksal. Was denke er selbst über diese großen Themen?