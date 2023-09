Filmfestspiele in Venedig Bradley Cooper und Carey Mulligan begeistern in „Maestro“ Von dpa | 03.09.2023, 03:59 Uhr Bradley Cooper Foto: Evan Agostini/Invision/dpa up-down up-down

In „Maestro“ erzählt der US-Regisseur und Schauspieler Bradley Cooper die Geschichte des berühmten Komponisten Leonard Bernstein. Bei seiner Premiere in Venedig kommt der Film gut an. Auch ein umstrittener Aspekt wurde auf dem Festival adressiert.