Fläche so groß wie Hamburg „Größte Brände in EU-Geschichte": Kampf gegen Feuer in Griechenland wird fortgesetzt Von dpa | 24.08.2023, 13:39 Uhr Ein Hubschrauber wirft Wasser über dem Berg Parnitha ab. In mehreren Regionen Griechenlands toben auch am Donnerstag noch kleinere und größere Wald- und Buschbrände. Foto: dpa/AP/Thanassis Stavrakis

Die Flammen in Griechenland toben weiter. Etliche Feuerwehrleute sind in den vergangenen Tagen bei den Löscharbeiten verletzt worden, die EU-Kommission spricht von den größten Waldbränden in der EU-Geschichte. Doch es gibt auch Grund zur Hoffnung.