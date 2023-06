Karls Erdbeerhof Foto: Christian Pörschmann/dpa up-down up-down Brände Brand auf dem Gelände von Karls Erdbeerhof gelöscht Von dpa | 06.06.2023, 14:01 Uhr

Erneut ein Brand in Brandenburg: Karls Erdbeerhof stand in Flammen. Der Brandherd in einem Werkstattgebäude ist inzwischen gelöscht. Mehr als 60 Rettungskräfte waren im Einsatz.