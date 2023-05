Wegen zahlreicher Schaulustiger wurde die Brandstelle in Flensburg inzwischen weiträumig abgesperrt. Foto: Heiko Thomsen up-down up-down Bewohner sprangen aus Fenstern Großbrand in Flensburg: Frau und vierjähriger Junge sterben in den Flammen Von Heiko Thomsen | 04.05.2023, 18:48 Uhr | Update vor 2 Std.

In Flensburg ist am Donnerstagnachmittag ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Zwei Menschen sterben, darunter ein kleiner Junge. Einige Bewohner konnten sich und ihre Kinder nur durch Sprünge aus den Fenstern retten.