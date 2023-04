Feuerwehr Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down Einsatzkräfte holen drei Menschen aus Gebäude Brand zerstört Wohnung in Mehrfamilienhaus in Bremen Von dpa | 01.04.2023, 09:40 Uhr

Ein Brand hat eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Bremen am frühen Samstagmorgen vollständig zerstört. Bis auf den Verdacht auf eine Rauchvergiftung bei einer Person wurde bei dem Brand jedoch niemand verletzt, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Samstag mitteilte. Die Höhe des entstandenen Sachschadens war zunächst noch unbekannt.