Kinder unter Schock Schüler fliehen unter Polizeischutz aus Ferienlager in Brandenburg Von dpa | 08.05.2023, 10:39 Uhr

Schüler mit Migrationshintergrund aus Berlin sollen in einem Ferienlager am Frauensee in Brandenburg rassistisch beleidigt und bedroht worden sein. Unter Polizeischutz reist die Klasse in der Nacht ab. Viele Kinder sind über die Vorfälle schockiert.